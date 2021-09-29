Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...

Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde milli formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay-yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.