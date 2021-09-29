Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...
Fenerbahçe'yle sezona iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda karar aşamasına geldi. Annesi Kanadalı, babası Türk olan genç oyuncu; aynı zamanda Hollanda doğumlu... 21 yaşındaki oyuncunun gönlünün A Milli Takım'da olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Milli Takımı'ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi'nin milli takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor.
Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde milli formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay-yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.
Kanada'nın davet ettiği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda da bastırıyor. Milli takım hocaları büyük emek harcadıkları Ferdi'nin Hollanda'yı seçmesini bekliyor. Buna rağmen Kadıoğlu'nun aklı ay-yıldızlı formada.
Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgi aldığı ve genç yeteneği davete hazırlandığı öğrenildi. Ferdi'nin tercihi Türkiye gibi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Kadıoğlu farklı bir seçim yaparsa Türkiye bir evladını daha elden kaçırmış olacak. Ferdi de yerli statüsünü kaybedeceği için sarı-lacivertliler sıkıntıya düşecek.
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