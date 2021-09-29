29 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...

Fenerbahçe'yle sezona iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda karar aşamasına geldi. Annesi Kanadalı, babası Türk olan genç oyuncu; aynı zamanda Hollanda doğumlu... 21 yaşındaki oyuncunun gönlünün A Milli Takım'da olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Milli Takımı'ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi'nin milli takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...

Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde milli formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son üç yıldır Fenerbahçe'de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay-yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...

Kanada'nın davet ettiği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda da bastırıyor. Milli takım hocaları büyük emek harcadıkları Ferdi'nin Hollanda'yı seçmesini bekliyor. Buna rağmen Kadıoğlu'nun aklı ay-yıldızlı formada.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu karar aşamasında! Gönlündeki milli takım...

Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz'un Ferdi hakkında bilgi aldığı ve genç yeteneği davete hazırlandığı öğrenildi. Ferdi'nin tercihi Türkiye gibi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Kadıoğlu farklı bir seçim yaparsa Türkiye bir evladını daha elden kaçırmış olacak. Ferdi de yerli statüsünü kaybedeceği için sarı-lacivertliler sıkıntıya düşecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Altay’a Premier Lig kancası! Teklif edilen rakam... Altay'a Premier Lig kancası! Teklif edilen rakam...
F.Bahçe’de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon... F.Bahçe'de dev transfer operasyonu! 3 futbolcu ve 150 milyon...
Olympiakos maçı öncesi flaş yorum! F.Bahçe’de değişiklik gerekiyor Olympiakos maçı öncesi flaş yorum! "F.Bahçe'de değişiklik gerekiyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör