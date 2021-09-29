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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın sistemi geçit vermiyor (Spor haberleri)

Pereira’nın sistemi geçit vermiyor! Son 9 sezonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Vitor Pereira'nın gelişiyle 3-4-2-1 sistemine geçen Fenerbahçe'de savunma başarısı ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler son 9 sezona bakıldığında en iyi savunma performansını sergiledi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Süper Lig'de 7. haftanın sonunda liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, savunma performansıyla alkış alıyor. Takvim'in haberine göre Vitor Pereira'nın üçlü savunma tercihi, meyvelerini verirken sarı-lacivertliler, son 9 sezonun en iyi savunma performansına da imza atmış durumda. 7 maçta kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe, son olarak 2012-2013 sezonun ilk 7 haftasında kalesinde 5'ten az gol görmüştü. 3'lü savunma oynatıyor diye eleştirilen Porteizli teknik adamı zaman haklı çıkarmışa benziyor.
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