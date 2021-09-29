FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın sistemi geçit vermiyor (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira futbolcularıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Sarı-lacivetlilerde Portekizli teknik adamın üzerinde durduğu 5 madde ise; sistem, inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler olarak ön plana çıkıyor. (FB spor haberleri)