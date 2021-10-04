SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı 19 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir detay ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira'nın sistemiyle farklı formata geçilirken o gelişme fark yarattı. İşte tüm detaylar... (FB spor haberleri)
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.
Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…
Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.
Aykıt Kocaman ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, 117 ile bu listede kendine ikinci sırada yer buldu...
Takvim'in haberine göre; Başakşehir'i 116 ile Galatasaray takip etti. Konyaspor 114, Beşiktaş ise 109 kez pozisyona girdi.
Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı.
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