04 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı 19 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir detay ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira'nın sistemiyle farklı formata geçilirken o gelişme fark yarattı. İşte tüm detaylar... (FB spor haberleri)

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si ilk 8 haftada dengeli bir geçiş oyunu oynadı... Bunda da çoğunlukla başarılı oldu. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. 12 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Şampiyonluktaki rakiplerine göre daha az gol yedi ama daha da az gol attı. Fenerbahçe ile ilgili şaşırtan istatistik ise gol pozisyonuna girme sayısı… Fenerbahçe bu istatistikte 20 takım arasında ilk 5'te yok…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Süper Lig'de 8 haftanın sonunda en çok pozisyona giren takımlar sıralamasının zirvesinde baş döndüren hücum hattına sahip olan Trabzonspor yer alıyor. Bordo-Mavililer 8 haftada 119 pozisyona girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Aykıt Kocaman ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir, 117 ile bu listede kendine ikinci sırada yer buldu...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Takvim'in haberine göre; Başakşehir'i 116 ile Galatasaray takip etti. Konyaspor 114, Beşiktaş ise 109 kez pozisyona girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’de o detay dikkat çekti! Vitor Pereira...

Şampiyonluğun en büyük adaylarından ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise 91'le 12. sırada yer aldı.

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