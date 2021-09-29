FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira 5 madde ile zirveye (Spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın ardından liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira futbolcularıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Sarı-lacivetlilerde Portekizli teknik adamın üzerinde durduğu 5 madde ise; sistem, inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler olarak ön plana çıkıyor. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.
Bu isim takımın teknik patronu Vitor Pereira oldu. Takvim'in haberine göre geldiğinden bu yana büyük bir iştahla işine sarılan Vitor Pereira'nın başarısında 5 önemli maddenin kilit rol oynadığını ortaya çıkardı. Bunlar, sistem,inanç, adalet, yüksek tempo ve iyi ilişkiler...
PEREIRA FORMAYI ADALETLİ DAĞITTI
Pereira İlk günden itibaren aynı sisteme bağlı kaldı. Sonrasında oyuncularını yeni plana ve yeni görevlere inandırdı. Oyuncularının performansı karşısında formayı çok adaletli bir şekilde dağıttı. Bu da oyunculara güven aşıladı
YÜKSEK TEMPO TAKIMI DİRİ TUTTU!
Pereira idmanlarda takımını son derece yüksek bir tempoda çalıştırdı. Oyuncular hep diri kaldı. Ve son olarak da Vitor Pereira'nın ikili ilişkileri sayesinde Samandıra'da çok olumlu bir hava ortaya çıktı. Çalışma azmi daha da arttı.
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