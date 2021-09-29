FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira 5 madde ile zirveye (Spor haberleri)

Süper Lig'de son olarak Atakaş Hatayspor'u deplaslanda 2-1 yenen ve akabinde Trabzonspor'un da evinde puan kaybetmesiyle 7. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de büyük bir özgüven durumu var. Başakşehir yenilgisinin moral bozukluğunu çok çabuk atlatan Sarı-Lacivertliler'in bu başarısında kritik bir isim öne çıktı.

