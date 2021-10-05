05 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'le geçtiği maça Mesut Özil damgasını vurdu. Uzun süre saha kenarında ısınmasına rağmen oyuna alınmayan yıldız futbolcunun, sinirlenerek yeleğini yedek kulübesine fırlatması gündem oldu. Vitor Pereira ile arasında soğuk rüzgarlar esen orta sahanın, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Evinde Kasımpaşa engelini geçerek milli maç arasına lider giren Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi giderek büyüyor. Kasımpaşa maçında çok uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmamasına çok sinirlenen tecrübeli futbolcu tişörtünü yedek kulübüne fırlatmıştı. İddialara göre ikili arasındaki gerilim Hatay'da tırmandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!

Oyuna 86. dakikada girmesine çok bozulan Mesut Özil, Olympiakos önünde de yedek kalacağını öğrendi ve harekete geçti. Yıldız futbolcunun hastalığını bahane ederek maç kadrosuna girmediği öne sürülüyor. Pereira da buna sinirlenerek Mesut Özil'e Kasımpaşa maçında 1 dakika bile süre vermedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!

Fener'deki ilk döneminde de Hollandalı süper yıldız Robin Van Persie ile büyük sorunlar yaşayan Pereira şimdi de Mesut'la soğuk savaşa başladı. Başkan Ali Koç büyük krize son vermek için harekete geçti. Başkan Koç'un hem Pereira hem de Mesut Özil ile yüz yüze görüşerek orta yol bulmaya çalışacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!

Portekizli hocadan çok memnun olan Ali Koç'un Mesut Özil'den de vazgeçilmesini istemediği gelen bilgiler arasında. Milli maç arasından sonra Pereira'nın yıldız futbolcuya karşı tutumunda bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil ile Vitor Pereira krizi sonrası ipler kopma noktasına geldi!

ABD'YE GİTMEYE SICAK BAKIYOR!
Takvim'in haberine göre; Mesut Özil için ABD kulüpleri harekete geçmiş durumda. Ocak ayında 2-3 kulübün teklif yapacağı, yıldız futbolcunun da ABD'ye gitmeye sıcak baktığı öne sürülüyor.

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