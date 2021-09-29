29 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai transfer iddialarını doğruladı! "Sezon sonunda..."

Szalai transfer iddialarını doğruladı! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Hakkında bir çok transfer söylentileri ortaya çıkan Macar stoper, bu iddiaları doğruladı. Yakın çevresine konuşan Szalai'nin söyledikleri ortaya çıktı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yaz transfer döneminden bu yana özellikle İspanyol kulüplerinin gözdesi haline gelen Attila Szalai'nin tavrı ortaya çıktı. Atletico Madrid başta olmak üzere La Liga'da birçok takımın transfer listesinde yer alan genç futbolcunun bu konuyla ilgili mesajları net…

Fotomaç'ın haberine göre; yakın çevresine transfer iddialarının doğru olduğunu söyleyen Macar stoper, "Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'deyim. Bu kulübe bir borcum var. Sezon sonu Fenerbahçe'nin istediği bir teklif gelmezse yine burada kalmaya devam edeceğim. Çünkü burada çok mutluyum. Türkiye kariyerimin gelişimimdeki payı çok büyük. Hala da gelişimim devam ediyor" sözlerini sarf ediyor.

Bu sezon Güney Koreli Kim Min Jae ile birlikte uyumlu bir görüntü çizen 23 yaşındaki futbolcu, savunmadaki futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veriyor.

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