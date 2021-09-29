GENÇLERE GÜVEN SAĞLADI

Sezon başından bu yana 3'lü savunmadan vazgeçmeyen Portekizli hoca, sezon başından itibaren tam kadro hiçbir maça çıkamadı. Sakatlıkların çokluğu nedeniyle sıkıntı da yaşayan tecrübeli teknik adam, maçlara göre kadro belirledi, yeri geldi Mesut Özil, Valencia gibi yıldızlarını kesti. Gözden çıkarılan Zajc, Tisserand, Ferdi ve Novak'ı tekrar takıma monte eden Pereira; Muhammed başta olmak üzere Arda ve Fatih gibi gençlerin de önünü açtı. Fotomaç'ın haberine göre; geldiği ilk günden itibaren takımın vazgeçilmezi olan Kim Min Jae'nin transferinde başrol oynayan Vitor Pereira, uzun yıllar sonra Fenerbahçe'de birlikteliği sağladı.

