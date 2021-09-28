28 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjde! İrfan Can Kahveci takımla çalıştı

Olympiakos maçı öncesi müjde! Yıldız isim takımla çalıştı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı lacivertliler, Olympiacos maçı hazırlıklarını 29 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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