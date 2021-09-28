28 Eylül 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük revizyona gitti ve adından söz ettirdi. Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte büyük bir ivme kazandı. Portekizli hocanın sisteminde performansını yükselten ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında olan bir futbolcunun Serie A'dan ve La Liga'dan talipleri olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:10
ABONE OL
  • 1
  • 13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırırken, 9 futbolcuyu da renklerine bağladı.

  • 3
  • 13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

Bu hareketle birlikte takımdaki maliyet dengesini de korumayı başaran Kanarya, Portekizli teknik direktör önderliğinde Süper Lig'e de bomba gibi başladı.

  • 4
  • 13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

Ligde 7 hafta oynanırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 16 puan topladı ve zirvede yer aldı. Bu süreçte ise kalesinde sadece 5 gol gördü.

  • 5
  • 13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe’ye devre arası transfer piyangosu! Vitor Pereira onay verirse gidecek

3'LÜ SAVUNMA İŞE YARADI

Takıma gelmesiyle birlikte ilk işi sistemi değiştirmek olan Pereira'nın bu taktiği işe yaradı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör