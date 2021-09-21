Son dakika spor haberi: Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya tepki! "B planı nasıl olmaz?"
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde bu mağlubiyetin ardından Portekizli teknik adam Vitor Pereira büyük tepki topladı. Maçın ardından taraftarlar, "Bu takımın B planı nasıl olmaz. Maçın 90. dakikasına gelinde hala geride 3 stoper duruyor. İleride 7 futbolcu 11 Başakşehirli'ye karşı oynuyor. Tek bir pozisyon dahi bulamadık" yorumlarında bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir karşısında aldığı yenilgiden çok ortaya koyduğu futbol Sarı-Lacivertli taraftarları kahretti. Oyun Başakşehir yarı sahasında oynanmasına karşın Fenerbahçe'nin pozisyon üretme konusunda etkisiz kalması ve maçın başlangıç anından bitişine kadar aynı düzende kalması eleştiri oklarının teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine çevrilmesine neden oldu.
Takvim'in haberine göre futbol otoriteleri, Pereira'yı çözüm üretmemektle suçlarken, taraftarlar "Bu takımın B planı nasıl olmaz. Maçın 90. dakikasına gelinde hala geride 3 stoper duruyor. İleride 7 futbolcu 11 Başakşehirli'ye karşı oynuyor. Tek bir pozisyon dahi bulamadık" dediler. Birçok futbol otoritesi de Fenerbahçe'nin alternatif taktik üretmemesi durumunda rakipler tarafından kolay çözüleceğini de ifade etti.
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