Fenerbahçe - Olympiakos maçı CANLI | Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (FB MAÇI CANLI)
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe 2. hafta maçında Olympiakos'u konuk edecek. Kritik mücadeleyi Alejandro Hernandez yönetecek. Taraftarlar maçın şifresiz yayınlanacağı kanalları ve bilet fiyatlarını araştırıyor. Fenerbahçe, zorlu maçı kazanarak 4 puana yükselmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'den canlı yayınlanacak.
OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZU HÜCUM HATTI!
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Olympiakos'u konuk edecek. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Teodoro Sobrino yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
Fenerbahçe-Olympiacos maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ricardo de Burgos üstlenecekken, Burgos'a Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Xavier Estrada Fernandez eşlik edecek.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL
MARATON ALT E BLOK 800,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
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