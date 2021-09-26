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Tartışmalı pozisyon! Hatay penaltı bekledi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele'nin 26. dakikasında sarı lacivertli forma giyen Min-Jae Kim ceza sahası içine gelen topu kornere çeldi. Müdahalenin ardından Hatayspor penaltı bekledi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Mücadelenin 26. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertlilerde Min-Jae Kim, maçın 26. dakikasında ceza sahasına gelen topu kornere uzaklaştırdı. Kim'in müdahalesinin ardından Hatayspor cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen bir süre bekledikten sonra köşe vuruşunu işaret etti.

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İşte o pozisyon...


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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