26 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Hatayspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu! Min-Jae Kim...
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele'nin 26. dakikasında sarı lacivertli forma giyen Min-Jae Kim ceza sahası içine gelen topu kornere çeldi. Müdahalenin ardından Hatayspor penaltı bekledi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Mücadelenin 26. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertlilerde Min-Jae Kim, maçın 26. dakikasında ceza sahasına gelen topu kornere uzaklaştırdı. Kim'in müdahalesinin ardından Hatayspor cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen bir süre bekledikten sonra köşe vuruşunu işaret etti.
SON DAKİKA FENERBAHÇE - Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçında penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
İşte o pozisyon...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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