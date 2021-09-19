Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza, antrenörlük kariyerine ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo takımında başlamıştı. Alex'in öğrencileri, Spor Club Brasil'i 12-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sao Paulo U-20 takımı, Spor Club Brasil'i 12-1 mağlup etti. Bir düzine gol atan sambacının öğrencileri, Brezilya Paulista U20 Ligi'nde 7 maç sonunda 5 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlikle averajla zirvede yer alıyor.

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