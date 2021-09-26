26 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA FENERBAHÇE - Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçında penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."
A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Hatayspor - Fenerbahçe maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu ilk yarıda gerçekleşen Min-Jae Kim'in içerisinde yer aldığı pozisyonu yorumladı. Var hakemini eleştiren Toroğlu, "Orta hakem pozisyonu göremeyebilir. Ben böyle bir şey görmedim. TFF başkanı olsam MHK başkanına telefon açarım ve VAR hakemi Koray Gençerler'i ordan çıkar derim hakemliğini bitiririm. VAR'sız oynatırım VAR niye var? O zaman kasıt var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
26.09.2021
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