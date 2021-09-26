26 Eylül 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

SON DAKİKA FENERBAHÇE - Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan Hatayspor - Fenerbahçe maçında penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..."

A Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Hatayspor - Fenerbahçe maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu ilk yarıda gerçekleşen Min-Jae Kim'in içerisinde yer aldığı pozisyonu yorumladı. Var hakemini eleştiren Toroğlu, "Orta hakem pozisyonu göremeyebilir. Ben böyle bir şey görmedim. TFF başkanı olsam MHK başkanına telefon açarım ve VAR hakemi Koray Gençerler'i ordan çıkar derim hakemliğini bitiririm. VAR'sız oynatırım VAR niye var? O zaman kasıt var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
26.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Toroğlu’dan penaltı yorumu! TFF başkanı olsam... Toroğlu'dan penaltı yorumu! "TFF başkanı olsam..." 26.09.2021
Fenerbahçe ile Galatasaray’ın genel problemi... "Fenerbahçe ile Galatasaray'ın genel problemi..." 26.09.2021
Fenerbahçe’ye Chelsea benzetmesi Mesut’un sorgulanmaması gerekir Fenerbahçe'ye Chelsea benzetmesi "Mesut'un sorgulanmaması gerekir" 26.09.2021
İrlandalı atletin F.Bahçe sevgisi sınır tanımadı! İrlandalı atletin F.Bahçe sevgisi sınır tanımadı! 25.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe kafilesi Hatay’a geldi! F.Bahçe kafilesi Hatay'a geldi! 25.09.2021
Süper Lig’de bile oynayamaz "Süper Lig'de bile oynayamaz" 24.09.2021
Verimin yüzde 90’ı geçen sezondan "Verimin yüzde 90'ı geçen sezondan" 24.09.2021
Pereira Giresunspor maçı sonrası konuştu! Pereira Giresunspor maçı sonrası konuştu! 23.09.2021
Toroğlu Çakır’ın tepki çeken kararını yorumladı! Toroğlu Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı! 23.09.2021
Erman Toroğlu’ndan penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu! 23.09.2021
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe’de ilk 11 belirlenemiyor Son dakika Fenerbahçe haberleri | "Fenerbahçe'de ilk 11 belirlenemiyor" 23.09.2021
Fenerbahçe’de problem gol atmak değil "Fenerbahçe'de problem gol atmak değil" 23.09.2021
Ümit Aktan: İnsani ilişkilerde Pereira’yı zayıf görüyorum Ümit Aktan: İnsani ilişkilerde Pereira'yı zayıf görüyorum 21.09.2021
Berisha Fenerbahçe’nin golcüsü değil "Berisha Fenerbahçe'nin golcüsü değil" 20.09.2021
Pereira’ya rotasyon eleştirisi! Bu kadar kapsamlı mı olmalıydı? Pereira'ya rotasyon eleştirisi! "Bu kadar kapsamlı mı olmalıydı?" 20.09.2021
Pereira’dan mağlubiyet sözleri! Pereira'dan mağlubiyet sözleri! 19.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi! Ocak ayında yollar ayrılacak (GS haberleri)
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ocak ayında bomba patlayacak... (FB haberleri)
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 7. hafta)
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Vitor Pereira'nın gözüne giremediler (FB spor haberleri)
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Brezilyalı orta saha! Transfer ocak ayında gerçekleşecek...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a transferde iyi haber! Yıldız isme Meksika'dan teklif var...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör