CANLI SKOR | Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. maçında Fenerbahçe ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Grubun güçlü ekiplerinden Olympiakos'ta Onyekuru ve Valbuena gibi tanıdık isimler de forma giyiyor. Sarı lacivertli ekip kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, enerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZLARI HÜCUM HATTI!
Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE - OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 135,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 225,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 425,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL
MARATON ALT E BLOK 800,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
4 Kasım: (4. Hafta)
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
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