FENERBAHÇE HABERLERİ

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla milli takıma yükselen ve sarı-lacivertli takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin de radarında girdi. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'in, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Giresunspor ile oynadığı maça iki yetkili gönderdiği ve Hollanda ekibinin devre arasında Altay için teklif yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)