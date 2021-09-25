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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michael Frey Avrupa'nın zirvesinde! O yıldızları geride bıraktı

Frey Avrupa’nın zirvesinde! O yıldızları solladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyememesinin ardından 2 milyon Euro karşılığında Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor. İsviçreli forvet, bu sezon çıktığı 9 maçta attığı 10 golle Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. (FB spor haberi)

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den Belçika 1. Lig ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olan İsviçreli golcü Michael Frey gösterdiği performans ile Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Frey, bu sezon 9 maçta attığı 10 golle Benzema, Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.

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