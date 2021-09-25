Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 4 maçtır yenilmeyen Hatayspor'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip evinde son olarak Giresunspor'u mağlup etmişti. Fenerbahçe'de Serdar Dursun sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan yıldız isim Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde sahada yer alabilecek. Hatayspor’da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün’ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FB MAÇI CANLI SKOR)

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Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması, 26 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? hANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat 16:00'da oynanacak. Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports Hd 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 7. Haftasında oynanacak olan mücadelenin hakeminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor : Munir Mohann, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Simot Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min Jae Kim, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Dimitrios Pelkas, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

HATAYSPOR SON 4 MAÇTA YENİLMEDİ!

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı. Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

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