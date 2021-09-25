25 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Ajax kancası! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla milli takıma yükselen ve sarı-lacivertli takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin de radarında girdi. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'in, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Giresunspor ile oynadığı maça iki yetkili gönderdiği ve Hollanda ekibinin devre arasında Altay için teklif yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır’a Ajax kancası! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın peşini bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'ın iki yetkilisinin GZT Giresunspor ile oynanan Süper Lig maçında yıldız kaleciyi markaja aldığı öğrenildi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır’a Ajax kancası! Devre arasında...

Takvim'în haberine göre; Hollanda temsilcisi Ajax'ın devre arasında kaleci transferi yapacağı ve Altay'ın listenin başlarında olduğu öğrenildi. Ajax ve F.Bahçe devre arasında pazarlık masasında oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır’a Ajax kancası! Devre arasında...

Ajax'ın yıldız kalecisi Onana, doping yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Bu yüzden kaleci transferini ilk sıraya aldılar. Altay Bayındır'ı Ajax'ın dışında Fransız ve İngiliz takımları da istiyor.

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