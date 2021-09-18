Fenerbahçe’de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...

F.Bahçe, Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu... Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.