19 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın gelişiyle 3-4-2-1 sistemine geçen Fenerbahçe'de flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Filipe Almeida'nın takımının gelişiminde büyük bir payı olduğu öğrenildi. Almeida, 2013 yılında UEFA pro lisans kursunda 17 puan alarak Mourinho ile birlikte en yüksek puan alan hoca olmuştu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

F.Bahçe, Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu... Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.

Fenerbahçe’de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...

ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI
Filipe Almeida bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Takvim'in derlediği habere göre; 2013 yılında UEFA Prolisans Kursu'nu ilk sırada tamamlayan Almeida, Nuno Espirito, Fonseca ve Conceiçao gibi ünlü hocaları geride bıraktı.

Fenerbahçe’de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...

MOURINHO İLE AYNI PUANI ALDI
Almeida bu kursta 17 puan alan iki hocadan biri... Bir diğer teknik adam ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho... Almeida, Sarı-Lacivertliler'in etkili futbolunda en önemli etkenlerden...

Fenerbahçe’de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...

Portekizli çalıştırıcı, teknik, taktik, antrenman metodu, psikoloji ve iletişim alanında uzman... Vitor Pereira yardımcısı Filipe Almeida ile birlikte müthiş bir enerji yakalamış durumda.

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