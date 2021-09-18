Fenerbahçe'de Filipe Almeida detayı! Jose Mourinho...
Son dakika spor haberleri: Vitor Pereira'nın gelişiyle 3-4-2-1 sistemine geçen Fenerbahçe'de flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Filipe Almeida'nın takımının gelişiminde büyük bir payı olduğu öğrenildi. Almeida, 2013 yılında UEFA pro lisans kursunda 17 puan alarak Mourinho ile birlikte en yüksek puan alan hoca olmuştu. (FB spor haberleri)
F.Bahçe, Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu... Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.
ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI
Filipe Almeida bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. Takvim'in derlediği habere göre; 2013 yılında UEFA Prolisans Kursu'nu ilk sırada tamamlayan Almeida, Nuno Espirito, Fonseca ve Conceiçao gibi ünlü hocaları geride bıraktı.
Portekizli çalıştırıcı, teknik, taktik, antrenman metodu, psikoloji ve iletişim alanında uzman... Vitor Pereira yardımcısı Filipe Almeida ile birlikte müthiş bir enerji yakalamış durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...