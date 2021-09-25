FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu kararı! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 21 yaşındaki futbolcuyla yeni mukavele imzalayacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da Vitor Pereira'nın gelişiyle formayı geri alan Ferdi Kadıoğlu, yeniden göze girdi. 3-4-3 sisteminde orta sahanın soluna yerleşen 21 yaşındaki oyuncu, Altay deplasmanının ardından Giresunspor maçında da golünü atarak çıkışını sürdürdü. İzmir'de de 1 gol+1 asistle yıldızlaşan Ferdi, yönetimi harekete geçirdi. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu ile önümüzdeki aylarda masaya oturularak, nikah tazelenmesi bekleniyor. Ferdi'yi başta Nottingham Forrest olmak üzere Premier Lig, Championship ve Hollanda Eredivisie'den birçok takımın izlemeye aldığı gelen haberler arasında...
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