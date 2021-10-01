01 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız canlı izle (Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız canlı anlatım)

F.Bahçe Beko-Kızılyıldız | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde ilk Avrupa maçına çıkacak sarı-lacivertliler, galibiyetle sezona başlamak istiyor. Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız müsabakasının canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 16-10 Kızılyıldız

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç, saat 20.45'te başladı. Müsabaka beIN Sports 3 canlı yayınlanıyor.

EUROLEAGUE'DE HEYECAN DORUKTA!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açtı.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

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