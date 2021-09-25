FENERBAHÇE HABERLERİ

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe'de Mesut Özil, sergilediği performansla sarı-lacivertli takıma damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, çıktığı 8 maçta 4 gole katkı verirken; Giresunspor ile oynanan maçtaki istatistikleriyle de öne çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor. Ocak ayında Arsenal'den transfer edilen yıldız oyuncu bu sezona farklı başladı. Tecrübeli futbolcu, 8 resmi maçta 3 gol+1 asist ile 4 gol katkısı yaptı. Golleri; Adana Demirspor (1-0) maçında 3 puanı getirdi, Giresunspor (2-1) karşısında galibiyeti perçinledi. UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt deplasmanından beraberlikle dönülmesini sağladı. Özil, geçen sezon 11 maçta giydiği Çubuklu ile sadece 1 asist yapabilmişti.

Fotomaç'ın haberine göre; Mesut Özil skorer kimliğinin yanı sıra artan kondisyon seviyesiyle de dikkat çekiyor. 32 yaşındaki yıldız, Giresunspor karşısında 11 bin 300 metre koşarak, Gustavo'dan sonra takımın en fazla efor harcayan ismi oldu. Ayrıca 8 sahipsiz top kazanıp, 2 top çaldı; rakip yarı sahada 33 pas ile bu kategoride en iyi oldu. Goldeki soğukkanlı tavrı ve zor pozisyonda olmasına rağmen topu filelerle buluşturması ise kalitesinin göstergesiydi. Mesut'un formu ve iştahı camiayı da 'mutlu' etti.

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