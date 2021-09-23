23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan Beşiktaş açıklaması!

Pereira’dan Beşiktaş açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Giresunspor'u 2-1 ile geçti. Sarı lacivertlilerde, Vitor Pereira maç sonu yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili yaptığı yorumu açıklığa kavuşturdu. İşte o sözler... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Giresunspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup ettiği maçla ilgili yaptığı yorumu açıklığa kavuşturdu.

İŞTE O SÖZLER...

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetine "şans" demesinin altında yatan nedenin sorulması üzerine Pereira, "O maçı izledim, 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır, takımın performansına da ihtiyaç vardır. Ben Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi.

Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Vitor Pereira'dan itiraf! "Yanlış yaptık"

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