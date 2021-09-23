Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Vitor Pereira'dan itiraf! "Yanlış yaptık"
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Burada yanlış yaptık." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 6. hafta maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Maçın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten kolay değildi. Bir beraberlik bir mağlubiyet almıştık. Toparlanmak kolay değildi. Maçın önemini biliyorduk. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Özgüvenimiz zamanla artacaktır. Bizim için önemli olan sakat futbolcularımızın dönmesi. Onlar döndüğünde daha iyi olacağız.
Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Geri çekildiğimiz an gol yememiz daha olası hale geliyor. Burada yanlış yaptık ama bu içgüdüsel. Son iki hafta yaşadığımız puan kaybının neticesi.
Bizim için içeride dışarıda oynadığımız maçların farkı yok. Hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarımızın önünde oynamak başka. Onlar bize istediğimiz enerjiyi, motivasyonu, heyecanı sağlıyor.
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