23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrası Vitor Pereira'dan itiraf! "Yanlış yaptık"

Pereira’dan galibiyet sonrası itiraf: Yanlış yaptık!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Burada yanlış yaptık." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 6. hafta maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçın zor olacağını biliyorduk. Gerçekten kolay değildi. Bir beraberlik bir mağlubiyet almıştık. Toparlanmak kolay değildi. Maçın önemini biliyorduk. Maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Özgüvenimiz zamanla artacaktır. Bizim için önemli olan sakat futbolcularımızın dönmesi. Onlar döndüğünde daha iyi olacağız.

Rakibimizin gol attığı an 3-0'ı yakalayabilirdik ancak golü yediğimizde takım geri çekildi. Geri çekildiğimiz an gol yememiz daha olası hale geliyor. Burada yanlış yaptık ama bu içgüdüsel. Son iki hafta yaşadığımız puan kaybının neticesi.

Bizim için içeride dışarıda oynadığımız maçların farkı yok. Hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarımızın önünde oynamak başka. Onlar bize istediğimiz enerjiyi, motivasyonu, heyecanı sağlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’dan Beşiktaş açıklaması! Pereira'dan Beşiktaş açıklaması!
Toroğlu Çakır’ın tepki çeken kararını yorumladı: Dünyanın her yerinde böyledir! Toroğlu Çakır'ın tepki çeken kararını yorumladı: Dünyanın her yerinde böyledir!
Crespo ilk kez formayı giydi! Crespo ilk kez formayı giydi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör