17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den cuma mesajı!

Mesut Özil’den cuma mesajı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı yayınladı. Bu paylaşım binlerce etkileşim aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından hayırlı cumalar mesajı yayımladı.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından, "Bilin ki Allah, her şeyi eninde sonunda ve hiç hayal etmediğiniz şekilde çözecektir. Sadece ona inanın" yazarak cuma mesajı paylaştı.

Özil'in bu paylaşımı, binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Samatta gol attı! Taraftar çılgına döndü Samatta gol attı! Taraftar çılgına döndü
Maç sonu flaş sözler! Terbiyesiz ve hazımsız... Maç sonu flaş sözler! "Terbiyesiz ve hazımsız..."
F.Bahçeli yıldıza övgü! Avrupa standartlarında oynadı F.Bahçeli yıldıza övgü! "Avrupa standartlarında oynadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör