Fenerbahçe, son olarak Başakşehir deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü. Bunun üzerine Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Başakşehir karşılaşmasında yaptığı hatayı tekrarlamamayı tercih etti. Deneyimli hocanın Mesut, Valencia, Rossi’yi 11’de sahaya sürmesi ve Gustavo’nun yanında da Mert Hakan’a şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Başakşehir maçında yorgunluk gerekçesiyle yaptığı 'rotasyon' pahalıya patlayan Vitor Pereira, bugün ideal tertibe dönecek... Fotomaç'ın haberine göre, Mesut Özil ilk onbirde sahaya çıkarken, forvette Enner Valencia, sol kanatta Diego Rossi olacak.



Orta sahanın göbeğinde de Luiz Gustavo'ya Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş'ın eşlik etmesi bekleniyor. Miguel Crespo'nun da bu mevkide forma giyme olasılığı az da olsa var. Kulübeye çekilecek isimler ise bir sürpriz olmazsa Mergim Berisha, Max Meyer ile birlikte Muhammed Gümüşkaya ve formsuz Dimitris Pelkas olacak. Bright Osayi Samuel sağ şeritte yer alacak. Kim Min Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz'de n oluşan savunma hattı ise değişmeyecek.

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