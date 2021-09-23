Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilerin Karadeniz ekibi ile oynayacağı maçı ise sürpriz bir misafir takip edecek. Ünlü oyuncu Chris O'Donnell Fenerbahçe - Giresunspor maçını tribünden izleyecek.

Süper Lig'de oynadığı beş maçın üçünü kazanan Fenerbahçe, bu akşam Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Enner Valencia'nın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Kadıköy'de sürpriz bir konuk da olacak. İrlandalı atlet Chris O'Donnell, maçı tribünden takip edecek.

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