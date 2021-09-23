23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sil baştan! İşte Vitor Pereira'nın Giresunspor maçı 11'i

F.Bahçe sil baştan! İşte Pereira’nın Giresun 11’i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, 3 puanı hanesine yazdırmak ve yeniden çıkış yapmak istiyor. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Giresunspor maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligde ilk üç haftayı kayıpsız geçen Kanarya, evinde DG Sivasspor ile berabere kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta deplasmanda M. Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini almıştı.

İŞTE FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE - Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia
GİRESUNSPOR - Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

EKSİKLER YİNE FAZLA
İki maçta 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da tam hazır olmadıkları için riske edilmesi beklenmiyor

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