23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e çifte kanca!

Fenerbahçe'de şu ana kadar aradığını bulamayan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. Yıldız futbolcuya iki kulübün kanca attığı ifade ediliyor. Sarı lacivertli oyuncuya devre arasında resmi teklif yapılması bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e çifte kanca!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Sezonun Fenerbahçe adına tartışılan isimlerinden biri olan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. İsmi son zamanlarda sık sık MLS takımları ile anılan yıldız futbolcuyu isteyen takımların New York Red Bull ve Inter Miami olduğu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e çifte kanca!

10 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Takvim'in haberine göre, iki kulübün devre arasında hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil ile temasa geçmesi bekleniyor. MLS'te kış transfer dönemi 10 Ocak'ta açılacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e çifte kanca!

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Mesut'un Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirlendi. Yıldız futbolcu 7 resmi maçta forma giyerken 2 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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