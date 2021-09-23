Son dakika spor haberi: Giresunsporlu futbolculardan maç sonu Cüneyt Çakır'a tepki!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, çekişmeli mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı. Giresunsporlu futbolcular, hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitirdiği düdüğü duymadı ve kaleye doğru yönelerek gol attı. Karadeniz temsilcisi, hakemin müsabakayı bitirdiğini işaret etmesi üzerine Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin Giresunspor'u ağırladığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor'un tek golü Doukara'dan geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı.
GİRESUNSPOR'DAN HAKEME TEPKİ!
Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı bitirdiğini duymayan Giresunspor futbolcuları, atağa kalktı ve kaleye yönelerek gol attı. Çakır'ın karşılaşmanın sona erdiğini işaret etmesinin ardından oyunculardan tepki geldi. Giresunspor'da kaleci Onurcan Piri itirazlarının ardından sarı kart gördü.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
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