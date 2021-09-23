Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler maça, Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi ve Valencia ilk 11'iyle başladı.

Giresunspor ise müsabakaya, Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde ve Diabate 11'iyle başladı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya iyi bir giriş yaptı ve 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen Giresunspor, 40. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Karadeniz ekibi, Balde'yle penaltıdan yararlanamadı.

İlk yarı 1-0'lık sonuçla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında yeniden üstülüğünü sahaya yansıtan Kanarya, 64. dakikada Mesut Özil'in golüyle 2-0 öne geçti.

Giresunspor, 85. dakikada Doukara ile skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı.

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