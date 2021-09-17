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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Filip Novak için Sparta Prag iddiası! | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe’de flaş Novak iddiası!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fenerbahçe'de beklenilen verimi gösteremeyen Filip Novak için flaş bir iddia geldi. Çekyalı futbolcu için sezon sonunda Sparta Prag'a transfer olacağı iddia edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncularından Filip Novak ile ilgili Çekya basınından flaş bir iddia geldi. Takvim'in haberine göre tecrübeli oyuncunun sezon ortasında Çekya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olacağı iddia edildi. Novak'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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