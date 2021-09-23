23 Eylül 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Giresunspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 27. dakikasında sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin yerde kalması sonucunda penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır müdahalenin topa olduğunu belirtti ve devam kararı verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Diego Rossi rakip ceza sahasında yerde kalırken, sarı-lacivertliler penaltı bekledi.
Hakem Cüneyt Çakır, hareketin topa yapıldığını belirterek 'devam' dedi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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