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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Giresunspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 27. dakikasında sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin yerde kalması sonucunda penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır müdahalenin topa olduğunu belirtti ve devam kararı verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Diego Rossi rakip ceza sahasında yerde kalırken, sarı-lacivertliler penaltı bekledi.

Hakem Cüneyt Çakır, hareketin topa yapıldığını belirterek 'devam' dedi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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