Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geri düşme sendromu! Tam 14 maçta...
Vitor Pereira’nın Çin’de ve Fenerbahçe’yi çalıştırdığı 2 dönemde toplam 186 maçta takımları 60 kez geriye düştü. Bu maçların 50’sinde Pereira’nın takımı maçı çeviremedi. Fener’deki istatistiği ise 14’te sıfır. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada sadece Medipol Başakşehir maçında geriye düşen Fenerbahçe bu maçı çevirmeyi başaramadı ve karşılaşmaşmayı da 2-0 kaybetti.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlar da geriye düştğü maçları çevirmekte sıkıntı yaşarken teknik direktör Vitor Pereira'nın karnesi de bu konuda oldukça kötü. İstatistikler hiç de olumlu görünmüyor.
Takvim'deki habere göre, Vitor Pereira, Çin'de ve Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2 dönemde şimdiye kadar toplam 186 maça çıkarken, Portekizli teknik adamın takımları toplam 60 kez geriye düştü. Pereira'ının takımları bu 60 maçın 50'sinde ya yenildi ya de berabere kaldı.
Fenerbahçe'de ise bu istatistik çok daha kötü görünüyor, Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başında olduğu maçlarda 14 kez geriye düştü. Sarı-Lacivertliler maçlrın hiçbirisini kazanamadı. Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe'nin B Planı'nın olmadığı yönündeki eleştiriler, bu istatistiklerden sonra daha da anlam kazanmış durumda.
Pereira Fenerbahçe kariyerinde 14 kez geri düştü. Ama bir tanesini bile kazanamadı.
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