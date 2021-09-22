22 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Giresunspor maçında ince ayar!

Kadroya ince ayar! Pereira’dan 4 değişiklik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, son oynanan maçın kadrosundan en az 4 ismi kulübeye çekecek. Tecrübeli hoca; Mesut Özil, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Burak Kapacak’a şans verecek. Deneyimli çalıştırıcının, kanat beklerde Ferdi ile Osayi'yi kulübeye çekmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe, fabrika ayarlarına dönüyor! Kadıköy'de yarın Giresunspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya farklı bir 11 ile çıkmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Tisserand'ın yokluğunda savunmadaki Serdar-Kim-Szalai üçlüsünü bozmayacak olan teknik direktör Pereira, orta saha ve hücumda değişikliklere gidecek. Kanat beklerde Ferdi ile Osayi'yi kulübeye çekmesi beklenen Portekizli hocanın bu bölgelerde Muhammed ve Burak Kapacak'a şans vereceği belirtiliyor.


MESUT ÖZİL BU KEZ 11'E
Son maçta Gustavo'nun yanında 11'de çıkan Meyer'in kesip, Mert; ileri üçlüdeki Muhammed ve Berisha'nın yerine Mesut ve Valencia'nın oynayacağı ifade ediliyor. Ligde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkan Pelkas'ın Giresun sınavında da 11'de olması bekleniyor. Pereira'nın yeni transferlerden Crespo'ya maçın gidişatına göre süre verebileceği kaydedilirken, Rossi, Osayi, Ferdi ve Berisha, hamle oyuncusu olarak kulübede oturacak.

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