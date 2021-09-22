22 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'in Fenerbahçeli Attila Szalai ısrarı sürüyor! Bonservis bedeli...

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'in, geçtiğimiz sezondan bu yana takibe aldığı Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerde, yönetimin yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin Szalai'den beklediği gelir... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid’in Fenerbahçeli Attila Szalai ısrarı sürüyor! Bonservis bedeli...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren Attila Szalai, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Hem sarı-lacivertlilerde hem de Macaristan Milli Takımı'ndaki performansıyla adından söz ettiren 1.92'lik stoperin Atletico Madrid'in de radarında olduğu iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid’in Fenerbahçeli Attila Szalai ısrarı sürüyor! Bonservis bedeli...

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

Fotomaç'ın haberine göre, Szalai'nin EURO 2020'deki maçlarını da izleten İspanyol devinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ileri sürüldü. Bu arada sarı- lacivertliler, 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun satışından 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid’in Fenerbahçeli Attila Szalai ısrarı sürüyor! Bonservis bedeli...

MAÇ KAÇIRMADI
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri olan Attila Szalai, bu sezon hiçbir maçı kaçırmadı. Macar stoper, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarının da tamamında forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu, 6 hazırlık, 3 UEFA Avrupa Ligi, 5 de Süper Lig karşılaşması olmak üzere 14 karşılaşmada da görev yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla da öne ��ıkanlar arasında yer aldı.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid’in Fenerbahçeli Attila Szalai ısrarı sürüyor! Bonservis bedeli...

FENERBAHÇE'DE KALMALI
Attila Szalai ile aynı adı taşıyan babası, geçtiğimiz günlerde oğlu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe'de devam etmesini gerektiğini düşünüyorum. Henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Biraz daha geliştikten sonra gitmesi daha faydalı olacaktır.

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