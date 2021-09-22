22 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor kabusu!

F.Bahçe’de santrfor kabusu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fenerbahçe, transfer ettiği santforlardan bir türlü istediği verimi alamıyor. Son 5 sezonda 14 forvet 244 maça çıkarken, bu maçlarda sadece 57 kez fileleri havalandırabildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe transfer ettiği santrforlardan bir türlü istediği katkıyı alamıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, son 5 sezon baz alındğında 14 santrfor çubuklu forma ile 224 maça çıkarken sadece 57 kez fileleri havalandırdılar.

Son 5 sezonda en çok katkıyı veren santrfor ise 32 maçta 15 gol atan Vedat Muriqi oldu.

Vedat'ı, 18 maçta 9 gol atan Fernandao takip etti.

Fenerbahçe'nin son transferi Berisha ise ligde çıktığı 2 maçta henüz fileleri havalandıramadı.

Bu sezon kiralık gönderilen Samatta da 3 maçta karavana atmıştı.

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