22 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor kabusu!
Fenerbahçe, transfer ettiği santforlardan bir türlü istediği verimi alamıyor. Son 5 sezonda 14 forvet 244 maça çıkarken, bu maçlarda sadece 57 kez fileleri havalandırabildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe transfer ettiği santrforlardan bir türlü istediği katkıyı alamıyor.
Takvim'de yer alan habere göre, son 5 sezon baz alındğında 14 santrfor çubuklu forma ile 224 maça çıkarken sadece 57 kez fileleri havalandırdılar.
Son 5 sezonda en çok katkıyı veren santrfor ise 32 maçta 15 gol atan Vedat Muriqi oldu.
Vedat'ı, 18 maçta 9 gol atan Fernandao takip etti.
Fenerbahçe'nin son transferi Berisha ise ligde çıktığı 2 maçta henüz fileleri havalandıramadı.
Bu sezon kiralık gönderilen Samatta da 3 maçta karavana atmıştı.
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