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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 1 hafta içinde antrenmanlara başlayacak!

F.Bahçe’ye İrfan Can’dan sevindiren haber
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den güzel haber geldi. Sarı lacivertlilerde, sakatlığı bulunan milli futbolcu çalışmalarına 1 hafta içinde başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında Mesut Özil'in golünde asist yapan İrfan Can Kahveci, daha sonra sakatlanarak uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Milli yıldız Sivasspor maçı ile birlikte sahalara geri dönerken tam 12 dakika sonra sakatlanarak yeniden kenara geldi.

Frankfurt ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin 1 hafta sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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