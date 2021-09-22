İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'in, geçtiğimiz sezondan bu yana takibe aldığı Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Attila Szalai için ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerde, yönetimin yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin Szalai'den beklediği gelir... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)