CANLI | Fenerbahçe – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | FB MAÇI

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Son olarak Başakşehir'e 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Formsuz bir performans sergileyen Giresunspor, Fenerbahçe karşısında sürpriz yapmak için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Giresunspor maçı detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺90,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺150,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺170,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺190,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺265,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00

MARATON ALT E BLOK ₺600,00

FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺660,00

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