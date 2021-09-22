22 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe – Giresunspor maçı CANLI SKOR | Fenerbahçe – Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

F.Bahçe – Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fenerbahçe – Giresunspor maçı merakla bekleniyor. Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Başakşehir mağlubiyeti ile moral bozukluğu yaşayan Fenerbahçe, Giresunspor’u yenerek taraftarının gönlünü almak istiyor. Giresunspor ise zorlu deplasmanda 3 puan arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe – Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar… (FB maçı)

👉 FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Giresunspor maçı detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

👉 FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺90,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺150,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺170,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺190,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺265,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00
MARATON ALT E BLOK ₺600,00
FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺660,00

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe’de Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Ozan İngiltere’yi salladı! İşte taraftarların yorumları Ozan İngiltere'yi salladı! İşte taraftarların yorumları
F.Bahçe’ye İrfan Can’dan sevindiren haber F.Bahçe'ye İrfan Can'dan sevindiren haber
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör