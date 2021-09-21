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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'dan iyi haber! Takımla çalışmalara başladı

F.Bahçe’ye o isimden iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye, müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin ligin ilk haftasında omzundan sakatlık yaşayan golcü oyuncusu Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Darmstadt takımından kadrosuna kattığı Serdar Dursun, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Sarı lacivertli kulüp, omzundan sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun takımla çalışmalara başladığını duyurdu.

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Serdar Dursun'un Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçı kadrosuna alınması bekleniyor.

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