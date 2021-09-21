Son dakika spor haberi: Mert Hakan Yandaş 11'e dönüyor! Vitor Pereira Giresunspor maçında kadroyu değiştiriyor
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda düşüşe geçti. Sarı lacivertliler son 3 resmi maçında Sivasspor ile Eintracht Frankfurt ile berabere kalırken, Başakşehir'e ise mağlup oldu. Takımdaki bu düşüşün farkına varan Vitor Pereira, kadroda önemli değişiklikler yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira üst üste oynanan Sivasspor, E.Frankfurt ve Başakşehir maçlarında büyük bir rotasyona gitmiş, yorgunluğu en aza indirgemek için geniş kadrodan tüm futbolcularına şans tanımıştı. Ancak bu rotasyon ters tepti. İdeal kadrodan uzaklaşılınca, 2 beraberlik, bir yenilgi takımı hedeften saptırdı.
Fanatik'in haberine göre; bu durumu analiz eden Portekizli teknik adam Başakşehir maçında bekleneni veremeyen futbolcularını Giresunspor maçında kulübeye çekecek. Meyer, Muhammed, Rossi, Berisha ve Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kulübede yer alacak. Yeni transferlerden Crespo ve Burak Kapacak ilk kez ilk 11 şansı bulacak.
Bu iki ismin yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ve Valencia da ilk 11'e dönüş yapan futbolcular olacak.
ALMANYA'DA MEST ETMİŞTİ
Pereira'nın özellikle Almanya deplasmanındaki performansını çok beğendiği Mert Hakan Yandaş'ı Giresun sınavında özel yetkilerle donatıp sahaya süreceği belirtildi. Başakşehir maçında da sonradan oyuna dahil olan ve sahaya hareket getiren Mert Hakan, sezon başında sakatlık yaşamadan önce Portekizli hocanın gözdelerinden biriydi.
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