Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil Başakşehir mağlubiyetinin ardından yıkıldı! Vitor Pereira...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Kanarya bu maçla birlikte ligde ilk mağlubiyetini alırken, skora en çok üzülen isimlerden birisi de Mesut Özil oldu. Oldukça üzüntü yaşayan yıldız oyuncu, Vitor Pereira'nın uzattığı eli bile görmedi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin ligde ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra sarı lacivertli futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü yaşayan futbolcuların başında Mesut Özil geliyordu.

SONRADAN GİYDİ Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

Haftada 3 maç oynayan futbolcuları dinlendirerek kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, 62. dakikada Fenerbahçe 1-0 gerideyken Mesut Özil'i oyuna soktu. Maça ısınıp, Fenerbahçe'nin sahadaki futbolunu değiştirecek kadar zaman bulamayan yıldız futbolcu 90'da gelen 2. golle moral olarak adeta çöktü.