14 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil beklentilerin altında kaldı!

F.Bahçe ’Mesut’ değil! 19 maç 1 gol 2 asist
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla Arsenal'dan transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli formayla 19. maçına çıktı. Bu 19 maçın sadece 2 maçında 90 dakika görev alan Özil, toplamda 1 gol ve 2 asist kaydetti. Dünya yıldızı futbolcu, beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

2021 yılının ocak ayındaki transfer döneminde büyük umutlar ve uğraşılarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Mesut Özil gerek geçen sezon grekse de bu sezonki performansıyla Sarı-Lacivertli takıma beklenen katkıyı henüz veremedi. Takvim'in haberine göre; çubuklu forma altında şimdiye kadar toplam 19 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçların sadece 2'sinde 90 dakikayı tamamlayabildi. Diğerlerinde ya oyundan alındı ya da sonradan oyuna girdi. Mesut Özil bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Ancak kendisinden çok büyük beklenti içne girenler Dünya Şampiyonu apoletli oyuncunun perormansından hiç de memnun kalmadı. Mesut Özil de durumun farkında. Son Sivas maçında 59. dakikada oyundan çıkan Mesut Özil için adeta tüm camia sabırla bekliyor.

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