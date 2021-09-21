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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hücum sıkıntısı! Yeni transfer Mergim Berisha...

Kanarya’nın hücum sıkıntısı! Mergim Berisha...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçında 3 galibiyet alan sarı lacivertliler, 4. maçında Sivasspor ile berabere kalırken, 5. haftada ise Başakşehir'e mağlup oldu. Kanarya'da bu sonuçların en büyük nedeni ise kapanan savunmalara karşı çaresiz kalınması olarak görüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de keyifler kaçtı... Teknik direktör Vitor Pereira mağlubiyetin ana sebebini yorgunluk olarak gösterse de eksikleri gidermek için düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre; takımda dikkat çeken en önemli sıkıntı kapanan defansları açma sorununun devam etmesi. Savunma otururken, gole gitmede eksiklik sürüyor. Ana forvet Berisha henüz uyum sağlayamazken, ilk 3 maçında golle tanışamadı. Alman oyuncunun istediği pasları alamadığı da bir gerçek.

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VALENCIA ALTERNATİFSİZ

Başakşehir maçında orta sahadan topun 3. bölgeye aktarılmasında ciddi sıkıntı yaşandı. Bu noktada Sosa ve Zajc arandı. Bir başka nokta Valencia'nın alternatifsizliği. Sakat olduğunda ya da önceki günkü gibi dinlendirildiğinde pozisyon bulmakta zorluk çekiliyor. Pereira'nın antrenmanlarda tüm bu konuların üzerine eğilerek, yeni çözüm ve alternatifler üretmesi bekleniyor. Özellikle Mergim Berisha'ya moral terapi uygulanacak. Sakatlıktan dönen Pelkas'ın da eski formuna kavuşması için çalışılacak.

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