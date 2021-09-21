Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hücum sıkıntısı! Yeni transfer Mergim Berisha...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 3 maçında 3 galibiyet alan sarı lacivertliler, 4. maçında Sivasspor ile berabere kalırken, 5. haftada ise Başakşehir'e mağlup oldu. Kanarya'da bu sonuçların en büyük nedeni ise kapanan savunmalara karşı çaresiz kalınması olarak görüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de keyifler kaçtı... Teknik direktör Vitor Pereira mağlubiyetin ana sebebini yorgunluk olarak gösterse de eksikleri gidermek için düğmeye bastı. Fotomaç'ın haberine göre; takımda dikkat çeken en önemli sıkıntı kapanan defansları açma sorununun devam etmesi. Savunma otururken, gole gitmede eksiklik sürüyor. Ana forvet Berisha henüz uyum sağlayamazken, ilk 3 maçında golle tanışamadı. Alman oyuncunun istediği pasları alamadığı da bir gerçek.
VALENCIA ALTERNATİFSİZ
Başakşehir maçında orta sahadan topun 3. bölgeye aktarılmasında ciddi sıkıntı yaşandı. Bu noktada Sosa ve Zajc arandı. Bir başka nokta Valencia'nın alternatifsizliği. Sakat olduğunda ya da önceki günkü gibi dinlendirildiğinde pozisyon bulmakta zorluk çekiliyor. Pereira'nın antrenmanlarda tüm bu konuların üzerine eğilerek, yeni çözüm ve alternatifler üretmesi bekleniyor. Özellikle Mergim Berisha'ya moral terapi uygulanacak. Sakatlıktan dönen Pelkas'ın da eski formuna kavuşması için çalışılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...