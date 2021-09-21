Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferleri sınıfta kaldı! Max Meyer, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Berisha...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona bir çok transfer yaparak başladı. Sarı lacivertliler son olarak Başakşehir'e 2-0 mağlup olurken yeni transferler tepki çekti. Hücum hattında Diego Rossi ve Mergim Berisha beklentilerin altında kalırken, Max Meyer ise etkisini gösteremedi. İşte Kanarya'nın yenilerinin takıma yaptıkları katkılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Başakşehir karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de skordan daha çok sergilenen kötü futbol üzüntü yarattı. 90 dakika boyunca Başakşehir kalesinde pozisyon bulmakta çok zorlanan Sarı-Lacivertililer'de özellilkle yeni transferler tartışma konusu oldu. Takvim'in haberine göre; sezon başında büyük ümitlerle takıma dahil edilen isimlerden biri olan Mergim Berisha şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.
DIEGO ROSSI'DEN KATKI YOK...
Sivasspor ve Başakşehir maçında 121, Frankfurt karşılaşmasında ise 14 dakika sahada kalan Alman forvet golle buluşamazken, etkisiz futboluyla dikkatleri çekti.Yönetimin bir diğer flaş transfer hamlesi olan Diego Rossi de şu ana kadar kötü futboluyla taraftarları üzdü. Uruguaylı henüz gol ve assit katkısı yapamadı.
ALKIŞLAR KIM MIN JAE'YE...
Max Meyer de etkili olamazken Burak Kapacak ve Miguel Crespo henüz forma şansı bulamadı. A Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun da ligde sadece 24 dakika süre alabildi. Fenerbahçe'nin şu ana kadar alkış toplayan tek yeni transferi Kim Min Jae oldu. Performansıyla alkışlandı.
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