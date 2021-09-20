Son dakika spor haberi: Yunan basını yazdı! "Fenerbahçe Olympiakos maçında her şeyini verecek"
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta Franfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Sarı lacivertliler, 2. müsabakasında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Olympiakos'ta orta sahanın önemli isimleri arasında yer alan ve sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Yann M'Vila'nın, Fenerbahçe karşısında sahada olması beklendiği kaydedildi. Öte yandan sarı lacivertlilerin, Olympiakos maçında galibiyet için "Her şeyini vereceği" kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçını oynayacağı Olympiakos'ta, orta sahanın öneli isimlerinden Yann M'Vila sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu.
Olmpiakos'un grup liderliği için bir hayli önemli olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Yunan basını, Fransız futbolcunun İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya yetiştirileceğini duyurdu.
"TÜRKLER HER ŞEYİNİ VERECEK"
Bununla beraber haberin detaylarında, "Türkler, Olympiakos maçını kazanmak için her şeyini verecek. Çünkü biliyorlar ki galibiyet haricindeki bir sonuçta, Olympiakos'un gerisine düşecekler ve son 16'ya kalmaları zorlaşacak." denildi.
Fenerbahçe ve Olympiakos, 30 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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