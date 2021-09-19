Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başakşehir'e konuk oluyor! İşte Vitor Pereira'nın muhtemel 11'i...
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak Sivasspor ile berabere kalan, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile yenişemeyen Kanarya, bu maçı kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyor. Öte yandan Aykut Kocaman ise Başakşehir'le bu sezonun ilk puanını almanın peşinde. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve tüm ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon oynadığı 7 resmi maçta yenilgi görmeyen (5G/2B) Kanarya, ligde ilk 4 haftada 10 puan toplarken sadece 1 gol yedi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak gruba iyi başlayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
MORALLER YÜKSEK
Hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe'de moraller zirvede... Fotomaç'ın haberine göre; idmanda oyuncular son derece hırslı göründü. Takım, idman sonrası kampa çekilip maç saatini beklemeye başladı.
EKSİKLER YİNE FAZLA
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın bu akşam da kadroda yer alması beklenmiyor. 5 oyuncunun tedavisine tesislerde devam ediliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Ömer, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga, Visca, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim,Szalai, Meyer (Mert), Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Pelkas (Ferdi), Valencia.
26 MAÇ
İki takım arasında ligde oynanan 26 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 9 galibiyet elde etti. Kanarya 39, Başakşehir 29 gol kaydetti.
SON 2 SEZON
Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda yaptığı 13 müsabakada 2'si son 2 sezonda olmak üzere 4 kez kazanabildi. 8'inden mağlup ayrıldı; 1 maç ise berabere bitti.
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