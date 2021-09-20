20 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan ilk maçına çıkıyor!

Ozan Tufan Ada’da sahneye çıkıyor! İşte o maç...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 20.09.2021

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Premier Lig ekibi Watford'ın yolunu tutan Ozan Tufan, yeni takımı ile bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. 26 yaşındaki orta saha yeni takımı ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Watford Menajeri Xisco, milli oyuncunun sahada olacağını duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Watford Teknik Direktörü Xisco, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Ozan Tufan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli futbolcunun 21 Eylül Salı günü İngiltere Lig Kupası'nda oynayacakları Stoke City maçında forma giyeceğini açıklayan Xisco, yıldız oyuncu hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.

Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

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