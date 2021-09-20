Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Watford'a transfer olan Ozan Tufan ilk maçına çıkıyor!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Premier Lig ekibi Watford'ın yolunu tutan Ozan Tufan, yeni takımı ile bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. 26 yaşındaki orta saha yeni takımı ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Watford Menajeri Xisco, milli oyuncunun sahada olacağını duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Watford Teknik Direktörü Xisco, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Ozan Tufan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Milli futbolcunun 21 Eylül Salı günü İngiltere Lig Kupası'nda oynayacakları Stoke City maçında forma giyeceğini açıklayan Xisco, yıldız oyuncu hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu.
Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.
Xisco Muñoz has confirmed @Ozan Tufan will make his Watford debut against Stoke City tomorrow night. pic.twitter.com/hq9c3w3u1v— Watford Football Club (@WatfordFC) September 20, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...