Ancak Serdar Aziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi. Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.

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