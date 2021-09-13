Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlık krizi devam ediyor! Tisserand, İrfan Can ve Serdar Aziz ile birlikte...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin 4. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Geride kalan 3 maçta 3'te 3 yapan Kanarya, bu maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Öte yandan sarı lacivertlilerde bu karşılaşmada Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz sakatlık yaşadı. Böylelikle Fenerbahçe'deki sakat sayısı 10'a yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
F.Bahçe, Sivas karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.
Ancak Serdar Aziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi. Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi. Bu rakam Trabzonspor'da 9, Beşiktaş'ta 4, Galatasaray'da ise 3 olarak gerçekleşti.
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